ShotSpotter Aktie 36669760 / US82536T1079
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: ShotSpotter stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ShotSpotter wird am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ShotSpotter für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,253 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 25,8 Millionen USD – ein Minus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ShotSpotter 25,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,677 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,740 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 109,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 104,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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