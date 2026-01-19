Ausblick: Shoppers Stop stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shoppers Stop wird am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,60 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 24,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,75 INR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,93 Prozent auf 13,67 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,23 INR im Vergleich zu 0,990 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 49,34 Milliarden INR, gegenüber 46,28 Milliarden INR im vorigen Jahr.

