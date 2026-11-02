Ausblick: Shopify A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shopify A wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 36 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,657 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 134,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shopify A 0,280 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 42 Analysten von einem Zuwachs von 34,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,27 Milliarden CAD gegenüber 3,92 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 45 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,69 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,32 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 48 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,46 Milliarden CAD, gegenüber 16,15 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net