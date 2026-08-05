Shizuoka Financial Group Aktie 118921850 / JP3351500008
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shizuoka Financial Group, zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shizuoka Financial Group, wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 47,53 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 41,66 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shizuoka Financial Group, in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 41,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 49,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 85,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 211,35 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 167,66 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 231,25 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 431,66 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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