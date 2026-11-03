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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Shivalik Bimetal Controls verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shivalik Bimetal Controls wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 5,80 INR. Dies würde einem Zuwachs von 35,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shivalik Bimetal Controls 4,27 INR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 35,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,86 Milliarden INR gegenüber 1,37 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 23,60 INR im Vergleich zu 16,64 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,42 Milliarden INR, gegenüber 5,71 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Shivalik Bimetal Controls Ltd Dematerialised
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07:01
|Ausblick: Shivalik Bimetal Controls verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Shivalik Bimetal Controls präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Shivalik Bimetal Controls Ltd Dematerialised
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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