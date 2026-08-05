Shivalik Bimetal Controls Aktie 2084388 / INE386D01027
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shivalik Bimetal Controls präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shivalik Bimetal Controls wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,50 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 13,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,96 INR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 16,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,59 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 20,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,64 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,93 Milliarden INR, gegenüber 5,71 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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05.08.26
|Ausblick: Shivalik Bimetal Controls präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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