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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Shiseido zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shiseido wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Shiseido mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,88 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,718 USD, gegenüber -0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 6,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,48 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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