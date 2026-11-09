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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Shiseido stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shiseido wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 17,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shiseido noch ein Verlust pro Aktie von -133,970 JPY in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 223,99 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 236,07 Milliarden JPY aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 114,71 JPY je Aktie, gegenüber -101,830 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 1.020,11 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 969,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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