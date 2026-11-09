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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: SHIP HEALTHCARE legt Quartalsergebnis vor
SHIP HEALTHCARE äussert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass SHIP HEALTHCARE für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 39,16 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 36,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent auf 173,66 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 175,43 JPY, gegenüber 144,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 740,40 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 718,16 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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