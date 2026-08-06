SHIP HEALTHCARE HOLDINGS Aktie 2049829 / JP3274150006
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: SHIP HEALTHCARE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SHIP HEALTHCARE äussert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 27,54 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIP HEALTHCARE noch ein Gewinn pro Aktie von 21,54 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,90 Prozent auf 168,05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 174,68 JPY, gegenüber 144,19 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 740,55 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 718,16 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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