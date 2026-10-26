Ausblick: Shin-Etsu Chemical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shin-Etsu Chemical wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 81,54 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 70,13 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Shin-Etsu Chemical nach den Prognosen von 8 Analysten 706,08 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 655,97 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 300,46 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 252,69 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.790,81 Milliarden JPY, gegenüber 2.573,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch