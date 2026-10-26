Ausblick: Shimano stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shimano veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 123,29 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 138,26 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,72 Prozent auf 121,25 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 569,94 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 388,17 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 491,64 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 466,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch