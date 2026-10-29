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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shikoku Electric Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shikoku Electric Power lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shikoku Electric Power die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 113,40 JPY. Dies würde einer Verringerung von 32,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Shikoku Electric Power 167,00 JPY je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 31,53 Prozent auf 275,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shikoku Electric Power noch 209,23 Milliarden JPY umgesetzt.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 197,28 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 247,27 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 897,25 Milliarden JPY, gegenüber 761,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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