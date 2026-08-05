SHIBAURA MECHATRONICS Aktie 919676 / JP3355000005
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: SHIBAURA MECHATRONICS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SHIBAURA MECHATRONICS wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,33 JPY. Im Vorjahresquartal waren 43,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,40 Prozent auf 23,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 229,70 JPY je Aktie, gegenüber 170,28 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 108,87 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 88,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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