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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sherwin-Williams stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sherwin-Williams gibt am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 25 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,69 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,15 Prozent erhöht. Damals waren 3,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,78 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,36 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,26 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 25,12 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 23,57 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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