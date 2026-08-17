Shenzhen Transsion a Aktie 49986114 / CNE100003P74
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shenzhen Transsion A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shenzhen Transsion A präsentiert in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,764 CNY gegenüber 0,630 CNY im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,00 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,11 CNY, gegenüber 2,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 75,42 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,50 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shenzhen Transsion Holding Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Shenzhen Transsion A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Shenzhen Transsion A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.03.26
|Ausblick: Shenzhen Transsion A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: Shenzhen Transsion A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)