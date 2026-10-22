Shenzhen Huiding Technology Aktie 34030567 / CNE100002G84
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shenzhen Huiding Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shenzhen Huiding Technology stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,343 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,540 CNY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1,16 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,82 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,89 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,71 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
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