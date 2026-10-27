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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shenandoah Telecommunications stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shenandoah Telecommunications gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,230 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,200 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shenandoah Telecommunications in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 94,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 89,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,881 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,710 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 374,9 Millionen USD, gegenüber 357,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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