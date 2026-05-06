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Erwartungen im Überblick 06.05.2026 18:12:00

Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Shell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Shell-Bilanz.

Shell
34.18 CHF -1.48%
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Shell (ex Royal Dutch Shell) lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 GBP erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 81,40 Milliarden USD, was einem Umsatz von 54,98 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,30 GBP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 331,22 Milliarden USD, gegenüber 195,26 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’453.69 13.89 S69BJU
Long 11’925.81 8.94 BWOSXU
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