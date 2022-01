Ausblick: Shaw Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GO

Kann man Strukturierte Produkte mit Kryptowährungen vergleichen? Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Dominique Böhler, Head of Public Distribution Switzerland der Société Générale. Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss erklärt Dominique Böhler warum Anleger in beiden Produktarten risikobewusst bzw risikoaffin sein sollten und welche Chancen in Strukturierten Produkten, aber auch Aktien und Kryptowährungen stecken.

Dominique Böhler: BX Swiss Struki ABC: Kryptowährungen oder Hebelprodukte | BX Swiss TV