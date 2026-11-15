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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: SharonAI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SharonAI wird am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -3,190 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,780 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 27,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -16,380 USD, gegenüber -4,040 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 106,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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07:01
|Ausblick: SharonAI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: SharonAI präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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