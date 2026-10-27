Ausblick: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,670 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai V-Test Semiconductor Tech A 0,680 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai V-Test Semiconductor Tech A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 651,0 Millionen CNY im Vergleich zu 448,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,45 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,04 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,50 Milliarden CNY, gegenüber 1,57 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch