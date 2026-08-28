Shanghai V-Test Semiconductor Tech. a Aktie 122198168 / CNE100005NK6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai V-Test Semiconductor Tech A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,550 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai V-Test Semiconductor Tech A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 570,0 Millionen CNY im Vergleich zu 349,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,71 CNY, gegenüber 2,04 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,56 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,57 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Shanghai V-Test Semiconductor Tech A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.