Shanghai United Imaging Healthcare a Aktie 120772784 / CNE100005PN5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai United Imaging Healthcare A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai United Imaging Healthcare A wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,600 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai United Imaging Healthcare A ein EPS von 0,770 CNY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,15 Milliarden CNY – ein Plus von 17,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai United Imaging Healthcare A 3,54 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 CNY, gegenüber 2,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 16,66 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,76 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Registered Shs -A-
Analysen zu Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt dürfte wenig bewegt in den Mittwochshandel starten. Der deutsche Leitindex wird derweil etwas schwächer erwartet. An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.