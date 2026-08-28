Shanghai Pudong Development Bank Aktie 1002055 / CNE0000011B7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Pudong Development Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shanghai Pudong Development Bank präsentiert am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 42,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,50 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Shanghai Pudong Development Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 47,20 Milliarden CNY aus.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,51 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 179,15 Milliarden CNY, gegenüber 325,31 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd (A)
|
07:01
|Ausblick: Shanghai Pudong Development Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Shanghai Pudong Development Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Shanghai Pudong Development Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Shanghai Pudong Development Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.