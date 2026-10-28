Ausblick: Shanghai Pharmaceuticals A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Pharmaceuticals A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,255 CNY je Aktie gegenüber 0,190 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 75,76 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 3,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shanghai Pharmaceuticals A einen Umsatz von 73,48 Milliarden CNY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,48 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,54 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 296,50 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 283,06 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch