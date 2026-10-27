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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Moons Electric präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Moons Electric wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,100 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Moons Electric 0,050 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 22,00 Prozent auf 888,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Moons Electric noch 728,5 Millionen CNY umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,273 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,24 Milliarden CNY, gegenüber 2,75 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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