Ausblick: Shanghai Jin jiang International Hotel Development zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 567,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 519,0 Millionen USD umgesetzt.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,161 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,10 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net