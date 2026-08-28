Shanghai Jin jiang International Hotel Development Aktie 326320 / CNE000000HM6
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28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Jin jiang International Hotel Development legt Quartalsergebnis vor
Shanghai Jin jiang International Hotel Development wird am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,053 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 522,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 495,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,162 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,91 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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