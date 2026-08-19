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Shanghai Jahwa United Aktie 1196357 / CNE0000017K5

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shanghai Jahwa United veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Jahwa United
17.37 CNY -1.31%
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Shanghai Jahwa United veröffentlicht am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,105 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,01 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,77 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,529 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 7,12 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 6,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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