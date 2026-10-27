|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Jahwa United legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai Jahwa United wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,019 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Jahwa United noch 0,210 CNY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Shanghai Jahwa United in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,60 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,627 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 7,00 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 6,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shanghai Jahwa United Co Ltd (A)
|
07:01
|Ausblick: Shanghai Jahwa United legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Shanghai Jahwa United veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Shanghai Jahwa United veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Shanghai Jahwa United Co Ltd (A)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.