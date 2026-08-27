Ausblick: Shanghai International Port (Group) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai International Port (Group) lädt am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,151 CNY je Aktie gegenüber 0,180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 10,31 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,05 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,607 CNY, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 42,31 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,50 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch