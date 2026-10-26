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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Friendess Electronics Technology A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shanghai Friendess Electronics Technology A veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,805 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,660 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Shanghai Friendess Electronics Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 634,8 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 516,1 Millionen CNY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,43 CNY im Vergleich zu 2,76 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden CNY, gegenüber 2,17 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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