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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Shanghai Baosight Software öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Baosight Software wird am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,120 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 CNY erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 23,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,88 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,590 CNY, gegenüber 0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 12,55 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,93 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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