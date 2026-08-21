Shandong Dacheng Pesticide Aktie 162552 / CNE000000JF6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.08.2026 07:01:06
Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shandong Dacheng Pesticide wird sich am 22.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,051 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Shandong Dacheng Pesticide einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie eingefahren.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,67 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 25,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,679 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 6,83 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd (A)
|
07:01
|Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: Shandong Dacheng Pesticide präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.03.26
|Erste Schätzungen: Shandong Dacheng Pesticide präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.