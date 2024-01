Ausblick SGS: Jahresumsatz von 6,67 Milliarden Franken erwartet

Genf (awp) - Der Warenprüfkonzern SGS gibt am Freitag, 26. Januar, die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2023 bekannt. Zum AWP-Konsens haben insgesamt sieben Analysten beigetragen.

2023E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2022A Umsatz 6668 6642 - org. Wachstum (in %) 8,0 5,8 EBIT adj. 1011 1023 - Marge (in %) 15,1 15,4 Reingewinn 616 588 (in Fr.) Dividende je Aktie 3,20 3,20

FOKUS: SGS wird am Freitag nicht nur seinen Zahlenkranz für das Jahr 2023 bekannt geben. Es wird zudem ein strategisches Update von der Firmenleitung bekannt gegeben. Dieses könnte laut Analysten eine Aktualisierung der Organisationsstruktur, spezifische Schwerpunktbereiche für das künftige Geschäft, Kostenmassnahmen und ein Update zur Kapitalallokation und M&A-Strategie beinhalten. Die strukturellen Geschäftstrends sind laut Experten nach wie vor günstig, aber die Rentabilität und die Wertschöpfung haben Aufwärtspotenzial. Oder anders ausgedrückt: Während sich die Topline von SGS durchaus sehen lassen kann, ist der Konzern bezüglich Margenentwicklung weiterhin holprig unterwegs, so die ZKB.

Dabei sollen ausserdem neue mittelfristige Ziele formuliert werden. Für die org. Umsatzentwicklung könnte der Zielwert wieder im mittleren einstelligen Bereich liegen, während die Zieldefinition bezüglich Profitabilität offen ist.

Was die Zahlen fürs zweite Halbjahr 2023 anbelangt, so wird das stärkste Wachstum für Natural Resources and Knowledge erwartet, allerdings schwächer im zweiten als im ersten Halbjahr. Health & Nutrition als Sparte wohl eine Beschleunigung erlebt, da die negativen Basiseffekte nun nachlassen. Connectivity & Products sowie Industry & Environment werden derweil stabil erwartet.

ZIELE: Trotz starker Währungsgegenwinde erhöhte SGS die Prognose für das organische Wachstum bei den Halbjahreszahlen bis zum Jahresende 2023. Der Ausblick wurde konkret in einem Aspekt nun nach oben angepasst. So wurde das organische Umsatzwachstum neu "im mittleren bis hohen" einstelligen Bereich prognostiziert (bisher: "mittleren"). Ansonsten blieb alles beim Alten: Ziel war also eine Verbesserung des bereinigten Betriebsgewinns EBIT und der dazugehörige Marge. Die Höhe der Dividende wurde mindestens gehalten erwartet.

PRO MEMORIA: Der Warenprüfkonzern SGS ging im Dezember eine Partnerschaft mit Agilex Biolabs ein. Die Zusammenarbeit mit dem "grössten und technologisch fortschrittlichsten" regulierten Bioanalyse-Labor Australiens sei ein bedeutender Schritt zur Stärkung der globalen Präsenz von SGS im Bereich der Bioanalytik-Dienstleistungen, hiess es dazu. Hingegen verkaufte SGS sein Antriebsstrang-Testgeschäft in den USA an die Beteiligungsgesellschaft Columbia River Partners sowie seine Aktivitäten im Bereich Crop Science. Übernommen wurden diese von der Eurofins Scientific mit Sitz in Luxemburg.

AKTIENKURS: Die Aktien von SGS sind im bisherigen, noch jungen Jahresverlauf um beinahe 2 Prozent gestiegen, während sich der Gesamtmarkt (SPI) kaum verändert hat. Letztes Jahr sanken die Papiere um etwa 16 Prozent. Aktuell kosten die Papiere gut 75 Franken.

