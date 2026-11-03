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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: SFL vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SFL wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,147 USD aus. Im letzten Jahr hatte SFL einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,95 Prozent auf 179,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SFL noch 178,2 Millionen USD umgesetzt.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,520 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 725,1 Millionen USD, gegenüber 733,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu SFL Corporation Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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