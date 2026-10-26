Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seven Hills Realty Trust Registered wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,240 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Seven Hills Realty Trust Registered ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Seven Hills Realty Trust Registered nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 8,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 38,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,965 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 34,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 58,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch