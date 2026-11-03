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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sera Prognostics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sera Prognostics A wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 300 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,658 USD je Aktie, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sera Prognostics Inc Registered Shs -A-
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07:01
|Ausblick: Sera Prognostics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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11.08.26
|Ausblick: Sera Prognostics A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Sera Prognostics A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sera Prognostics Inc Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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