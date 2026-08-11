Ausblick: Sera Prognostics A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sera Prognostics A wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,154 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sera Prognostics A noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 250,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,655 USD, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 0,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch