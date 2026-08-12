Sensus Healthcare Aktie 31509272 / US81728J1097
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sensus Healthcare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sensus Healthcare veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,6 Millionen USD – ein Minus von 37,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sensus Healthcare 7,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,418 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,470 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 27,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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