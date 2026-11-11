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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sensus Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sensus Healthcare wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,055 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Sensus Healthcare soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,793 USD je Aktie, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 19,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 27,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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