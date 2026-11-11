Ausblick: Sensus Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sensus Healthcare wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,055 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Sensus Healthcare soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,793 USD je Aktie, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 19,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 27,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net