Ausblick: Senco Gold legt Quartalsergebnis vor

Senco Gold stellt am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 6,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 29,08 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 59,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Senco Gold einen Umsatz von 18,26 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 20,84 INR, gegenüber 35,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 96,35 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 84,30 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch