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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Semtech legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Semtech wird am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 56,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 416,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 267,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, gegenüber -0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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