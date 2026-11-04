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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Selvaag Bolig ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Selvaag Bolig ASA öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,913 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 NOK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 119,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,24 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 567,5 Millionen NOK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,63 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,42 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,93 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,09 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Selvaag Bolig ASA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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