Ausblick: Select Energy Services A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Select Energy Services A wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,182 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 506,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,50 Prozent auf 398,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 322,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,585 USD, gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,41 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net