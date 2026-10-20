Ausblick: SEI Investments stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SEI Investments wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 656,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 579,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,63 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,60 Milliarden USD, gegenüber 2,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch