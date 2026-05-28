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Seanergy Maritime Holdings Aktie 125149811 / MHY737604006

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28.05.2026 07:01:06

Ausblick: Seanergy Maritime öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Seanergy Maritime Holdings
13.00 EUR -0.76%
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Seanergy Maritime öffnet am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,413 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,340 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 42,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 74,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Seanergy Maritime einen Umsatz von 24,2 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 196,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 158,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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