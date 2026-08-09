Seadrill 2021 Aktie 116796316 / BMG7997W1029
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Seadrill 2021 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Seadrill 2021 wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,371 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Seadrill 2021 -0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 377,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 391,6 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,890 USD, gegenüber -1,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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