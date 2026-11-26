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26.11.2026 07:01:06
Ausblick: SeaBird Exploration präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SeaBird Exploration öffnet am 27.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,027 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 64,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 511,8 Millionen NOK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,124 USD je Aktie, gegenüber 0,540 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 274,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 2,21 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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